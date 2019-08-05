ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الليثي وبوسي يغنيان هتجوز تاني.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:10 ص
صدى البلد
سمر سعد
طرح المطرب محمود الليثى اغنية "هتجوز تاني" والتى تجمعه مع المطربة بوسي.

الأغنية دعائية للفيلم الجديد "انت حبيبى وبس" والذي من المقرر طرحه في عيد الأضحى.

الفيلم يشارك في بطولته صافيناز ومحمد ثروت ونرمين ماهر وعادل الفار.

الفيلم من إخراج أحمد البدري، ومن نوعية أفلام المقاولات المعتاد أن تقدم فى مواسم الاعياد.

وكان من المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر لكن تأجل عرضه لموسم عيد الأضحى.



ترشيحاتنا

انفجار معهد الاورام .. الدباح: سور مجرى العيون آمن ولم يتأثر

5 أغسطس.. شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

انفجار معهد الاورام.. محمد هنيدي ينعى الضحايا

كأس مصر .. موعد وملعب مباريات الأهلي والزمالك في البطولة

ماليا وصحيا وعاطفيا.. حظك اليوم الاثنين 5-8-2019

670 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث