شاهد.. الليثي وبوسي يغنيان هتجوز تاني.. فيديو

طرح المطرب محمود الليثى اغنية "هتجوز تاني" والتى تجمعه مع المطربة بوسي.



الأغنية دعائية للفيلم الجديد "انت حبيبى وبس" والذي من المقرر طرحه في عيد الأضحى.



الفيلم يشارك في بطولته صافيناز ومحمد ثروت ونرمين ماهر وعادل الفار.



الفيلم من إخراج أحمد البدري، ومن نوعية أفلام المقاولات المعتاد أن تقدم فى مواسم الاعياد.



وكان من المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر لكن تأجل عرضه لموسم عيد الأضحى.







