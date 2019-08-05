محمد سنوسي: الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر جذب المسثتمرين



عبر عدد من المستثمرين عن مدى اطمئنانهم للأمن والأمن السائد في مصر ، وذلك خلال مؤتمر المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار بالوطن العربي وأفريقيا، لتدشين المشروعات التي قام بها المجلس في الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تحت شعار "مصر أد الدنيا".



وأكد الدكتور محمد سنوسي أحد كبار المستثمرين في ألمانيا ، أنه عرض 4 مشروعات كبرى في المؤتمر على المجموعة الاقتصادية للمجلس ، وسيتم تنفيذها قريبا على أرض الواقع.



وتابع أن تلك المشروعات سوف توفر 40 الف فرصة عمل كما أنها تتيح تكنولوجيا متطورة جدا لمصر، مشيرا إلى انه يسعى لدعم الإقتصاد المصري في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تسهل على المستثمر.



وأضاف ان الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر جذب العديد من المسثتمرين خلال الفترة الاخيرة.



وضم المؤتمر مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين ، لبحث المشروعات القوية التي تضيف للدولة والتي تؤتي ثمارها في وقت سريع للغاية ، معظمها استثمارات في مجال الصناعات الثقيلة، مضيفا :"نؤسس علاقة مبنية على الثقة والامانة بين المستثمرين لضمان استمرار المشروعات ، بدون شك قطعنا شوط كبير ، وليس هناك دولة في هذه الظروف تحقق معدلا قويا من النمو مثل ما حدث في مصر".







