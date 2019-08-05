انفجار معهد الاورام.. التعليم العالي: نقل مرضي المعهد لفرع التجمع الخامس ومستشفى هرمل

بتكليف من د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، توجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى موقع الحادث الذى وقع في الطريق أمام البوابة الرئيسية للمعهد القومى للأورام فور حدوثه مساء أمس الأحد.



وتفقد الوزير المعهد القومي للأورام واطمأن على حالة المرضى والعاملين بالمعهد ، ثم توجه إلى طوارئ القصر العيني حيث قام بمتابعة استقبال المصابين نتيجة الحادث ، كما زار عددا من الجرحى والمصابين واطمأن على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم ، وأكد الوزير أنه لم يصب في الحادث أيا من المرضى المحجوزين بالمعهد ، وأنه وجه بنقلهم إلى فرع المعهد بالتجمع الخامس والجزء التابع للمعهد القومي للأورام بمستشفى السلام هرمل ، كما أكد أنه تم نقل المصابين جراء الحادث إلى مستشفى الطوارئ بالقصر العيني ومستشفى القصر العيني التعليمي الجديد ومعهد ناصر.



وقد أكد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوي بمستشفيات جامعة القاهرة، وتشكيل غرفة عمليات داخل المعهد القومى للأورام ومستشفى الطوارئ بجامعة القاهرة لإدارة الأزمة والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمصابين .



كما كلف الوزير عميد المعهد القومى للأورام بالبدء فورا فى حصر التلفيات بالمعهد وسرعة العمل على عودة المعهد لاستقبال الحالات المترددة عليه يوميا، وسرعة اتخاذ ما يلزم لترميم واجهة المعهد التى تضررت بسبب الحادث.



وقد رافق وزير التعليم العالى خلال تفقد موقع الحادث ، د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة و د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ود. حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام و د. هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العينى و د. أحمد عبد العزيز مدير مستشفيات جامعة القاهرة.



ويتقدم وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات التعليم العالى والجامعات المصرية وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمي بخالص التعازى لأسر ضحايا الحادث ، و التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.