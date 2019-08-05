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صرف المعاشات المحولة على البنوك..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» اليوم، الاثنين، أبرز عناوين الصحف المصرية والدولية وبعض المقالات المتنوعة الصادرة اليوم.

وجاءت العناوين على النحو التالي:

صدى البلد
السيسى وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع فى ليبيا

الأخبار
الرئيس العراقى يستقبل سامح شكرى ونظيره الأردنى

الحكومة تنى استعدادتها لإطلاق بوابة المناطق الاستثمارية الصناعية

الاهرام
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد قطار مونوريل العاصمة الإدارية 6 أكتوبر.

الجمهورية
صرف المعاشات المحولة على البنوك..اليوم

المصرى اليوم
«التموين» 12 شرطًا لحذف بطاقات غير المستحقين.

اليوم السابع
اختبارات القبول للمتقدمين لمدرسة الضبعة الطاقة النووية السلمية..اليوم

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