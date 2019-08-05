شاهد.. رسالة احمد السقا لـ ضحايا حريق معهد الاورام

وجه الفنان احمد السقا، رساله الى ضحايا ومصابي حريق معهد الاورام بقصر العيني مساء أمس.



وكتب احمد السقا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " ‏الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء 💔

‎#معهد_الاورام



حريق معهد الاورام .. وكان قد كشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة امام معهد الاورام بمدخل شارع قصر العيني.



حريق معهد الاورام .. وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات.