حريق معهد الاورام.. رشا مجدي تكشف تفاصيل الحادث.. فيديو





ووفقًا لبيان وزارة الداخلية الصادر، وقع الحادث بسبب سير سيارة عكس الاتجاه فى شارع كورنيش النيل وتصادمها بـ 3 سيارات أخرى مما تسبب فى حالة من الهلع والخوف بالمنطقة.



وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزيرة الصحة عقدت مؤتمرا فجر اليوم للإعلان عن تفاصيل الحادث.





مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث ونقل المصابين لمستشفيات معهد ناصر والمنيرة وقصر العينى.



وتابعت رشا مجدي أن مسؤولي وزارة الصحة زاروا المصابين بالمستشفيات للاطمئنان على حالاتهم الصحية، مقدمين التعازي لأسر الضحايا.



حادث حريق معهد الاورام، شب حريق هائل مساء أمس الأحد، بمنطقة قصر العيني وسط القاهرة، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة من السيارات، حيث تسببت في تصاعد أعمدة الدخان وإحداث حالة من الفزع لدى العاملين والمرضى بمعهد الاورام.



قالت الاعلامية رشا مجدي، إنه وقع قبل منتصف ليل امس الاحد، حادث أليم راح ضحيته 19 شخصا وأصيب 32 آخرون، موضحة أن الحادث وقع فى محيط معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.