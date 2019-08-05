الأرصاد تحذر من رش المواطنين المياه فى الشوارع..تعرف على السبب..فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد، إن شهر أغسطس شهر الرطوبة، مؤكدًا أن البلاد تشهد حالة من انخفاض الحرارة خلال الـ 10 أيام المقبلة ولكن هناك ارتفاعا فى نسبة الرطوبة.



وأضاف أحمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الورد" المذاع على قناة تن، تقديم الإعلامية مها بهنسي، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب فى ظهور شبورة على المناطق القريبة من الزراعات.



وأشار أحمد عبد العال إلى أن، هناك خطأ كبيرا لقيام بعض المواطنين برش المياه فى الشوارع، حيث أنها تزيد من نسبة الرطوبة فى الجو، مطالبًا المسئولين بمعاقبة من يقوم برش المياه فى الشوارع.



وطالب أحمد عبد العال المواطنين بعدم خفض نسبة التكييف عن 24، لآن ذلك يتسبب فى مشكلات، حيث النسبة المناسبة لوضع التكييف تكون من 24 لـ 25.

