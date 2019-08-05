غرامة من ألف إلى 10 آلاف.. عقوبة من يذبح في الشارع خلال عيد الأضحى.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن هناك سيارات ستمر بجميع الشوارع لجمع مخلفات الذبح، وذلك بناء على تعليمات محافظ القاهرة.



وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الورد" المذاع على قناة تن، تقديم الإعلامية مها بهنسي، أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي اتصالات المواطنين، تحمل رقم 23912136، وهناك رقم ساخن يحمل 125.



وأشار إلى أن المواطن الذى سيذبح في الشارع سيعرض لعقوبة تتراوح بين من 1000 لـ 10000.



وأوضح أن هناك 38 غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين، والعمل على حلها خلال أيام العيد.

