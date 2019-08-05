بـ500 يورو شهريا.. هل تريد العمل في البرلمان الألمانى.. تعرف على الشروط

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدولية، الذي يستمر 5 أشهر في برلين، ويتيح للمشتركين العمل في البرلمان الألماني.
وقالت السفارة الألمانية في بيان: «يدعوكم البوندستاج الألماني بالاشتراك مع جامعة برلين الحرة وجامعة هومبولت والجامعة التقنية في برلين للاشتراك في برنامج المنح الدولية البرلمانية والذى يستمر 5 أشهر في برلين».
وأوضحت السفارة الألمانية في القاهرة أن البرنامج موجه إلى الشباب المؤهلين تأهيلًا عاليًا والمهتمين سياسيًا ممن لديهم الإرادة في العودة إلى أوطانهم بعد نهاية البرنامج والمشاركة في تشكيل المستقبل الديموقراطى في بلادهم تشكيلًا فاعلًا ومسئولًا.
وأضافت السفارة الألمانية في القاهرة أن خلال عمل المشتركين لمدة 15 أسبوعا لدى أحد نواب البوندستاج، يمنح البرلمان الألماني الشباب الفرصة للتعرف على النظام البرلمانى في ألمانيا وعمليات صنع القرار السياسية، وجمع الخبرة العملية في ميدان العمل البرلمانى.
وعن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للبرنامج، قالت السفارة الألمانية إنه على المتقدم للبرنامج أن يحمل جنسية بلد مشارك في البرنامج، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة جامعية، وأن يتقن اللغة الألمانية بدرجة جيد جدًا، وأن يكون على معرفة جيدة بالسياسة والمجتمع والتاريخ الألمانى، وأن يقل عمره عن 30 عامًا عند بدء المنحة.
وفي تفاصيل المنحة، كشفت السفارة الألمانية عن أن المشارك في البرنامج يمنح 500 يورو شهريا، وإقامة مجانية، كما أن الحكومة الألمانية تتحمل تكاليف السفر والتأمين.
ونوهت السفارة الألمانية في القاهرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 أغسطس، لافتة إلى ضرورة إرسال طلبات التقدم إلكترونيًا إلى السفارة الألمانية على رابط [email protected]
وقالت السفارة الألمانية في بيان: «يدعوكم البوندستاج الألماني بالاشتراك مع جامعة برلين الحرة وجامعة هومبولت والجامعة التقنية في برلين للاشتراك في برنامج المنح الدولية البرلمانية والذى يستمر 5 أشهر في برلين».
وأوضحت السفارة الألمانية في القاهرة أن البرنامج موجه إلى الشباب المؤهلين تأهيلًا عاليًا والمهتمين سياسيًا ممن لديهم الإرادة في العودة إلى أوطانهم بعد نهاية البرنامج والمشاركة في تشكيل المستقبل الديموقراطى في بلادهم تشكيلًا فاعلًا ومسئولًا.
وأضافت السفارة الألمانية في القاهرة أن خلال عمل المشتركين لمدة 15 أسبوعا لدى أحد نواب البوندستاج، يمنح البرلمان الألماني الشباب الفرصة للتعرف على النظام البرلمانى في ألمانيا وعمليات صنع القرار السياسية، وجمع الخبرة العملية في ميدان العمل البرلمانى.
وعن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للبرنامج، قالت السفارة الألمانية إنه على المتقدم للبرنامج أن يحمل جنسية بلد مشارك في البرنامج، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة جامعية، وأن يتقن اللغة الألمانية بدرجة جيد جدًا، وأن يكون على معرفة جيدة بالسياسة والمجتمع والتاريخ الألمانى، وأن يقل عمره عن 30 عامًا عند بدء المنحة.
وفي تفاصيل المنحة، كشفت السفارة الألمانية عن أن المشارك في البرنامج يمنح 500 يورو شهريا، وإقامة مجانية، كما أن الحكومة الألمانية تتحمل تكاليف السفر والتأمين.
ونوهت السفارة الألمانية في القاهرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 أغسطس، لافتة إلى ضرورة إرسال طلبات التقدم إلكترونيًا إلى السفارة الألمانية على رابط [email protected]