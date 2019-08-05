قبل عيد الاضحى .. طريقة عمل الكبدة والمخ والفشة والكرشة

تستعد جميع السيدات لتحضيرات قبل عيد الأضحى الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير فواكه المدبح، التى يعشق تناولها الكثير.



مقادير فواكه المدبح

لحمة رأس

فشة

كرشة

لسان

كبدة

قلوب

مخ

بصل

جزر

كرفس

كرات

ثوم

حبهان

ورق لورا

طماطم

شطة

فلفل حار

زعتر

ملح

فلفل أسود

زيت

بهارات

كمون

زيت زيتون

مكعب مرقة

صلصة

خل

كزبرة ناشفة

بيض





طريقة تحضير فواكه المدبح

* تسلق لحمة الرأس والفشة والكرشة واللسان والطحال في ماء مع ورق لورا وحبهان وبصل وجزر وكرفس وملح وفلفل



* تشوح القلوب في طاسة على النار مع زيت الزيتون والبصل ومكعب مرقة والثوم المفروم وفلفل حار



* يضاف كرات وكرفس مفروم ويقلب مع ملح وفلفل وزعتر وكمون وشطة وتوابل وكزبرة ناشفة ثم ترفع من على النار



طريقة عمل الكبدة :

* يشوح البصل والثوم المفروم مع الزيت الزيتون ثم يضاف الكبدة المنقوعة في ماء ساخن وخل.



طريقة عمل المخ :

* يضاف المخ في ماء ساخن مع التوابل وكمون وكزبرة ناشفة وشطة وزعتر



* يخفق البيض مع الثوم والتوابل والزعتر ثم يقلى في زيت على النار



* يضاف رشة ملح وفلفل ثم يوضع خليط المخ على البيض ثم يرفع من على النار



طريقة عمل الفشة :

* يشوح بصل على النار مع الثوم المفروم وتقلى الفشة في طاسة على النار مع الزيت



* تضاف الفشة على البصل وتقلب مع مكعب مرقة وفلفل حار والتوابل وترفع من على النار



طريقة عمل لحمة الرأس :

* يشوح البصل والثوم المفروم على النار ثم يضاف كرفس وكرات وفلفل حار وطماطم مفرومين



* تضاف لحمة الرأس وتقلب مع الماء وكمون وبهارات وشطة بودرة وكزبرة ناشفة وحبهان وروق لورا



* يضاف صلصة طماطم وزعتر وملح وفلفل أسود والحمص المسلوق وماء ويقلب ويترك ليغلي ثم يقدم