محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال تطوير المناطق القديمة في الغردقة

تابع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح الاثنين، أعمال التطوير الحضري، الذي يتم بالمناطق القديمة بالملاحة 1و 2 من تركيب الانترلوك وأعمدة الإنارة وشبكات المياه والصرف الصحي وزراعة النخيل.



وأكد محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية أن تطوير منطقة الملاحة تتم علي عدة مراحل، وتضم عملية التطوير تركيب انترلوك وبلدروات وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلي كافة أعمال البنية التحتية من شبكة مياه الشرب والصرف الصحى وخطوط الكهرباء في ثمانية شوارع.



وشدد محافظ البحر الأحمر علي ضرورة دهان المنازل والعمارات بلون موحد، علي أن تكون الدهانات علي نفقة المحافظة لغير القادرين.



يذكر أنه تم تكليف شركة 6 أكتوبر وشركة وادي النيل والخدمة الوطنية، بتطوير المنطقة بكل ما تحتاجه حتي تصبح منطقة تليق بمدينة الغردقة السياحية تحت إشراف المكتب الاستشارى للمحافظة أرك بلان.