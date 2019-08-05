تحرير 653 مخالفة في حملة أمنية على 6 أكتوبر



وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال المرافق حيث تم ضبط 230 كرسيا، 3 أسطوانات غاز، 7 كنبات، 4 استاندات، 40 لوحا خشبيا ، 28 طقطوقة ، 33 شمسية، 2 برويطه ، 13 قلب شيشة ، 11 ميزانا، 38 ترابيزة، 4 كواريك، مولد كهرباء، 4 عربات يد، ثلاجة، 6 عشش، ماكينة لحام، 4 قلايات، كولمن مياه، 6 براميل بلاستيك، 2 فاترينه 12 بابا خشبيا، 7 شبابيك خشب، 14 مطبخا، سريرا، مكتب خشب، انتريه، 9 حوامل حديد وشواية بإجمالي 407 مخالفات.



وفي مجال المرور تم ضبط 128 سحب رخص متنوع، 22 نموذج 125 ، 30 سرفيس ، 31 تصالح دراجة توك توك و سيارة بإجمالي 246 مخالفة.

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالكامل وضبط مخالفات الباعة الجائلين.شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.