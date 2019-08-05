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اقتصاد

البنك المركزي: لا تعارض بين الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر والسياسات النقدية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:25 ص
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
محمد يحيي
أكد رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، أنه لا تعارض بين اجراءات البنك بتفعيل آلية الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا CONIA" و بين قرارات اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية.

جاء ذلك خلال تصريحات له بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم لاطلاق الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر " كونيا CONIA" من مقر البنك بمنطقة وسط البلد بالقاهرة بغرض تعزيز أسواق المال ، بحضور عدد من قيادات "المركزي" .

وقال "أبو النجا" إن "كونيا" المقرر تطبيقها في أكتوبر المقبل، لها دورا مساعدا في السياسات النقدية للجهاز المصرفي والمحافظة على قوته.

ونوه إلى أن هناك معايير لتسعير الفائدة عبر "كونيا" لكنها تسعي لتطبيق معايير الشفافية ونسبة 15% أعلي واقل في البنوك لتحديد سعر الفائدة ، علي ان يتم احتساب الرقم والافصاح بالبنوك بسوق الانتربنك في العاشرة صباحا من اليوم التالي للتعاملات.

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