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بطل سعودى ينضم للمنتخب العربي لذوي الإعاقة لعبور بحر المانش 2020

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:23 ص
بطل سعودى ينضم للمنتخب
بطل سعودى ينضم للمنتخب العربي لذوي الإعاقة لعبور بحر المانش
إبراهيم جادالله
أعلن السباح المصرى خالد شلبي، وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، انضمام حسام محنشى من المملكة العربية السعودية للمنتخب العربى لذوى الإعاقة لعبور بحر المانش 2020؛ لافتا إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة أبدية في مختلف المجالات والمحافل.

وقال خالد شلبى: إن نعيم أحمد المهدى مسئول سباحة ذوى الاحتباجات الخاصة بالمملكة وافق على انضمام حسام للمنتخب العربى الألماني لعبور بحر المانش فى يوليو ٢٠٢٠ تحت قيادته ومساعدته السباحه الاوليمبية شرويت حافظ .

وأضاف خالد شلبي أن السباح السعودى تدرب على يد المدرب المصرى طارق لبيب، ومن المقرر قيام شلبى بتدريب السباح فى الغردقة للاستعداد لأول محاولة تتابع عربى لعبور المانش فى يوليو 2020.

وأوضح شلبى أنه تم الاتفاق مع السباحين "تينا وانجيه وفرانك" من ألمانيا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركة السباحين المصريين والعرب من ذوي القدرات الخاصة فى التدريبات فى شهر اكتوبر القادم بمدينة الغردقة.

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