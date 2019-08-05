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محافظات

محافظ القليوبية يناقش آخر تطورات مشروعات الوكالة الألمانية بالمحافظة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:22 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم إجتماعا مع اللجنة المشكلة لمتابعة مخطط التطوير والتحسين للمشروعات التي تنفيذها الوكالة الألمانية GIZ بمدن المحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والدكتورة سحر عطية رئيس مجموعة الاستشاريون المتحدون ورؤساء مدن شبرا الخيمة وقليوب والخصوص وحي غرب شبرا الخيمة التي بها مشروعات GIZ ومدير وحدة التطوير الحضاري والعشوائيات وأعضاء اللجنة المشاركة.

وقال المحافظ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن لمخططات التطوير والتحسين وعرض النتائج التي تم التوصل إليها بعد الزيارات الميدانية وورش العمل التي تم عقدها مع الإدارات المعنية بمجالس مدن الخصوص وقليوب وشبرا بالإضافة إلى ورش عمل مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وعلي أساس هذه النتائج وتحديد مناطق القوة والضعف وتحليل جودة الحياة تم وضع دراسة لمعرفة أهم المشروعات التي تحتاج إليها هذه المناطق.

وتهدف هذه المشروعات الي تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وذلك من خلال المناهج المتكاملة للتنمية العمرانية بمنطقة عزبة علام بالخصوص ، بحري السكة الحديد بقليوب، ابن الحكم وعبدالمنعم رياض بشبرا الخيمة

وأكد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد وتنفيذ المشروعات التي يحتاج إليها المواطن في مجالات التطوير الحضري ورصف الشوارع والتعليم والصحة للنهوض بمستوى المحافظة.

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