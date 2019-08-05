ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: لا نتدخل في تحديد سعر الفائدة الخالي من المخاطر.. ودورنا رقابي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:24 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي
نفى رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، وجود أي تدخل بشري في تحديد متوسط سعر الفائدة الخالي من المخاطر كونيا CONIA"، أو عمليات التسعير بوجه عام إذ ان تلك العمليات تتم بطرق مميكنة ومتطورة.

جاء ذلك خلال تصريحات له بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم لاطلاق الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر " كونيا CONIA" من مقر البنك بمنطقة وسط البلد بالقاهرة بغرض تعزيز أسواق المال ، بحضور عدد من قيادات "المركزي" .

وأكد " أبو النجا" أن عمليات الرقابة علي تنفيذ تلك الآلية هو من سلطات البنك المركزي المصري ، للتأكد من التزام الجهاز المصرفي بمعايير الشفافية، اذ ان المؤشر يعكس واقع التعاملات الحقيقية بالسوق.

وأوضح أبو النجا،أن البنك المركزي المصري سيقوم بمراجعة تلك الآلية بشكل دوري والمحددة سنويا، غير انه خلال الفترات الاولي لتفعيلها اعتبارا من اكتوبر المقبل؛سيقوم بعمليات المراجعة والمتابعة بعد 3شهور فقط من التفعيل لمواجهة أي خلل يحدث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسباب إبقاء البنك المركزى علي أسعار الفائدة

رغم زيادة قيمة المحروقات.. البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة.. وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى وانخفاض البطالة وراء القرار

متوسط سعرها بين البنوك.. المركزي يطلق معيارا لـ أسعار الفائدة الخالية من المخاطر

CONIA يعزز أسواق المال..البنك المركزي يطلق الحد المعياري لأسعار الفائدة

ترشيحاتنا

لطلاب الشهادات الفنية .. فتح موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغباتهم السبت 17 أغسطس

رئيس الوزراء يوجه بتقديم كافة الرعاية الصحية لمصابي حادث معهد الاورام

تحفيزا للاعبين .. الأهلي يقرر صرف مكافآت الفوز بدوري أبطال افريقيا

عالم أزهري: الأضحية من الأنعام ..والديك والفرخة والرومى لا تصلح

معهد ناصر يعلن آخر التطورات الصحية لمصابي حريق معهد الاورام .. فيديو

تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث