البنك المركزي: لا نتدخل في تحديد سعر الفائدة الخالي من المخاطر.. ودورنا رقابي

نفى رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، وجود أي تدخل بشري في تحديد متوسط سعر الفائدة الخالي من المخاطر كونيا CONIA"، أو عمليات التسعير بوجه عام إذ ان تلك العمليات تتم بطرق مميكنة ومتطورة.



جاء ذلك خلال تصريحات له بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم لاطلاق الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر " كونيا CONIA" من مقر البنك بمنطقة وسط البلد بالقاهرة بغرض تعزيز أسواق المال ، بحضور عدد من قيادات "المركزي" .



وأكد " أبو النجا" أن عمليات الرقابة علي تنفيذ تلك الآلية هو من سلطات البنك المركزي المصري ، للتأكد من التزام الجهاز المصرفي بمعايير الشفافية، اذ ان المؤشر يعكس واقع التعاملات الحقيقية بالسوق.



وأوضح أبو النجا،أن البنك المركزي المصري سيقوم بمراجعة تلك الآلية بشكل دوري والمحددة سنويا، غير انه خلال الفترات الاولي لتفعيلها اعتبارا من اكتوبر المقبل؛سيقوم بعمليات المراجعة والمتابعة بعد 3شهور فقط من التفعيل لمواجهة أي خلل يحدث.

