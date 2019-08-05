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تعليم

تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:18 ص
نتيجة المرحلة الثانية
نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019
نهلة الشربيني
يترقب الطلاب نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 من التنسيق، والتي انتهت أمس الأحد، ليفتح بعدها باب التحويلات وتقليل الاغتراب، وتنسيق المرحلة الثالثة.

وأكد مصدر بوزارة التعليم العالي، لـ "صدى البلد"، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة الثانية، لذا من المرجح أن يكون غدا الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن الموقع الالكتروني للتنسيق مرحلة الثانية 2019 ، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، يوم الأربعاء الماضي 31 /7 /2019، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية حتي اليوم الأحد الموافق 4 /8 /2019 ولمدة خمسة أيام.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019، وتعديلها هو يوم الأحد حيث يتم غلق الموقع في الساعة 7 مساء، وتم مده حتى الثانية عشرة .
 
وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

ويمكن متابعة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر الضغط هنا

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