أبرزها القواقع البحرية.. شاهد أغرب طرق تهريب المخدرات

تهريب المخدرات اصبح أكثر ذكاء ويعتمد على استخدام طرق لا تخطر في بال الشرطة، فقد أصبح المجرمون أكثر حنكة وإبداع من الماضي بالرغم من فشل بعضها فإن الضباط يعترفون بعد نجاحهم في اقبض على المتهمين أنهم أذكياء جدا في صنع الشر.





نشر موقع "lolwot" طرق قام بها مهربين المخدرات كانت ذكية للغاية وتحتمل شيئا من الخطورة والمجازفة إلا أنها تشير إلى عقلية جيدة جدا.





-ألعاب الأطفال

قام أحد المهربين بتهريب أكبر شحنة مخدرات في ولاية تكساس بالولايات المتحدة عن طريق صفقة لعب أطفال لم تكتشفها الشرطة إلا عند بيع أول 10 قطع من الألعاب.





-الزهريات

لا يصدق البعض أن الزهريات التي تحمل الورود ذات الروائح الطيبةو الشكل الجميل قد تكون أداة لتهريب المخدرات.





-الغواصات

تلقت الشرطة المكسيكية بلاغا بأن أحد تجار المخدرات يخفي شحنة من مخدر الكوكاكين تقدر بأطنان في إحدى الغواصات التي يملكها.





-المانجو

تم تهريب شحنة مخدرات تقدر بـ3 مليون دولار في ولاية تكساس عن طريق محصول المانجو.





-القواقع البحرية