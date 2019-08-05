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حوادث

الداخلية: إدارة تصاريح العمل تستقبل المواطنين ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:21 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة ابتداءً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء أجازة العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

وأوضح بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم.

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