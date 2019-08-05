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إطلاق نار .. شرطي يقتل 7 من زملائه في أفغانستان

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:21 ص
إطلاق نار في أفغانستان
إطلاق نار في أفغانستان
دعاء أبوهشيمة
أقدم شرطي أفغاني على قتل سبعة من زملائه في ولاية قندهار الجنوبية، بعدما أطلق النار عليهم ولاذ بالفرار، حسبما أكده مسؤول كبير صباح اليوم، الاثنين.

ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم شرطة الولاية، جمال ناصر براكزاي، إن المهاجم نجح في الفرار من المكان بعدما أطلق النار في منطقة والي كوت،أمس الأحد، مضيفا أنه يجرى التحقق لكشف ملابسات الحادث.

وقد تبنت حركة "طالبان" مسؤولية العملية، وزعمت أن المهاجم انضم إلى صفوفها.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، إن المهاجم انضم إلى الحركة، حسب المصدر نفسه، دون مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن طالبان تسيطر حاليا على نصف البلاد تقريبا وتشن هجمات ضد الحكومة بشكل شبه يومي. ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف.

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