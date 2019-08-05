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مدير مستشفيات جامعة القاهرة يكشف حالة مصابي انفجار معهد الاورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:31 ص
انفجار معهد الاورام
انفجار معهد الاورام
ياسمين سامي
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مستشفيات جامعة القاهرة عن عدد الحالات التي استقبلتها المستشفيات أمس وصباح اليوم.

وأوضح أحمد عبد العزيز لـ صدى البلد أن الحالات التي استقبلتها مستشفيات الجامعة تضمنت 3 حالات وفاة و7 في حالة حرجة يحتاجون لإجراء عمليات كبيرة و10 آخرون جروح بسيطة في الجسم والوجه.

وأضاف مدير المستشفيات، أن قصر العيني الفرنساوى استقبل نحو 26 مصابا حتي الآن منهم 3 وفاة و 4 في حالة حرجة و 10 حالات إصابة بسيطة والحالات الأخري تم توزيعها علي المستشفيات الأخرى التابعة للجامعة.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد أجري جولة عقب الحادث، تفقد خلالها الوضع بالمعهد على أثر الانفجار الذى وقع بالشارع الرئيسى أمام المعهد، معلنٱ حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات.

وأكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، فى وقت سابق، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن دوي انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة، مضيفٱ أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري الذي تضرر، ضررٱ كبيرًا، وتم اتخاذ إجراءات احترازية بنقل عدد من المرضي لمراكز أخري ورفع حالة الطوارئ بمستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.

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