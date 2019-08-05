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فن

شاهد .. أشرف عبد الباقى ينعي ضحايا معهد الاورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
منار نور
نعى الفنان اشرف عبد الباقى ضحايا ومصابى حريق معهد الاورام الذى نشب مساء امس واسفر عن عدد من القتل والجرحى .

وكتب " اشرف عبد الباقى " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ياايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى "

وكان قد كشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة امام معهد الاورام بمدخل شارع قصر العيني.

وأكد المصدر أن حريق معهد الاورام الذى وقع مساء أمس الأحد نتج عن سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ما أدي لاصطدمها بعدد 3 سيارات.

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