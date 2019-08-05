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أخبار العالم

الخارجية الروسية: انهيار معاهدة "ستارت 3" سيكون ضربة قاسية لمنظومة الأمن العالمي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
ا ش ا
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف" إن انهيار معاهدة ستارت الجديدة (ستارت ــ 3) لخفض الأسلحة سيكون بمثابة ضربة قاسية لمنظومة الأمن العالمي، حال عدم التمكن من تمديدها بعد 5 فبراير 2021".

وأضاف ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن بلاده منفتحة على الاتفاقيات الجديدة المحتملة في مجال الحد من التسلح، و اقترحت موسكو، في حال عدم إبرام اتفاق جديد ملزم، الاتفاق على وقف اختياري من جانب دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا لنشر الصواريخ على أراضيها ".

يذكر أن حلف "الناتو" قد رفض في وقت سابق هذا الاقتراح الروسي، واصفا إياه بعدم المصداقية .

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