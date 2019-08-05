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وصفته بـ التصعيد الكبير.. باكستان تندد بإلغاء الهند الحكم الذاتي لـ كشمير

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:31 ص
باكستان تندد بـ إلغاء
باكستان تندد بـ إلغاء الهند الحكم الذاتي لـ كشمير
دعاء أبوهشيمة
نددت باكستان، في أول رد فعل، بخطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير ووصفتها بـ«غير الشرعية».

وقد أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، وتطالب باكستان بالسيادة عليها.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة، يشمل حظر التجمعات العامة، وإغلاق المدارس والجامعات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، على السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947. وقد خاضتا حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.

ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، بشكل شبه يومي، تقريبًا، إطلاق قذائف «الهاون» على خط وقف إطلاق النار، الذي يقوم عمليًا مقام الحدود بين شطري كشمير.

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