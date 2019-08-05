محافظ القليوبية: منظومة جديدة للقمامة للقضاء على التراكمات بالشوارع

أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة انفراجة وحل هو الأفضل لمشكلة القمامة التي تعاني منها المحافظة بسبب قلة الموارد والإمكانات المادية والبشرية، مشرا إلى التنسيق مع إحدى الشركات العاملة في المجال والتي لها سبق أعمال جيدة في مجال جمع القمامة وتدويرها في مدن ومحافظات أخرى لتطبيق منظومة جديدة ستسهم في القضاء علي التراكمات بالشوارع لاعتمادها على الجمع السكني من المنازل مباشرة بالإضافة إلى قيام الشركة بإنشاء مصنعا ضخما لتدوير القمامة يستوعب أكثر من 250 طن قمامة يوميا لتكتمل منظومة الجمع مع التدوير.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية مع مسئولي إحدى الشركات العاملة في قطاع جمع النظافة وتدويرها للتنسيق ومناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق منظومة الجمع من المنازل وتدوير القمامة بجميع مدن المحافظة للقضاء على مشكلة القمامة وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة ومديري إدارات كل من النظافة والشئون المالية والإدارية ووحدة تطوير العشوائيات.



وأكد محافظ القليوبية أن المنظومة الجديدة تكمن في تدعيم الشركة لمحافظة القليوبية في قطاعات العمل كالعمالة والمعدات بجانب استغلال الموارد البشرية والمعدات الموجودة بمجالس المدن للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة وحسن إدارتها لتحقيق المطلوب وهو القضاء تماما علي أي تراكمات قمامة بالشوارع.



يذكر أن الشركة قامت بعمل مسح شامل لمدن المحافظة وتم وضع الخطة والاستراتيجية التي سيتم العمل بناء عليها بعد تحديد المناطق التي تزداد فيها القمامة ومعرفة ناتج القمامة الذي يخرج من كل مدينة لبدء التعامل بالمنظومة الجديدة.

