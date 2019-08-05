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محافظ الفيوم: تخصيص 230 ساحة ومسجدًا لـ أداء صلاة عيد الاضحى

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:41 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
خصصت مديرية أوقاف الفيوم 230 ساحة ومسجدًا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة.

وأشار اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إلى أنه قد تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكدًا أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين.

وأضاف اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن الساحات والمساجد التى تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة بواقع 8 ساحات ببندر أول الفيوم، و4 ساحات ببندر ثان، و41 ساحة بمركز الفيوم، و39 ساحة بمركز ومدينة سنورس.

بالإضافة إلى 21 ساحة بمركز ومدينة أبشواى، و52 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و25 ساحة بمدينة ومركز طامية، و9 ساحات بمركز يوسف الصديق، و15 ساحة بالشواشنة، بالإضافة إلى 16 مسجدًا كبيرًا بمختلف أنحاء المحافظة.

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