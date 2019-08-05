%96.25 نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني بإعدادية الوادي الجديد

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد, أن نسبة النجاح بامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2018 / 2019 م , بلغت نسبتها 96,25 %.



وقد تقدم لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2018/2019 عدد 666 طالب وطالبة، نجح 641 طالبًا ورسب 25 طالبًا.



وقد أسفرت نسب النتائج على مستوى الإدارات كالتالي: إدارة الخارجة التعليمية 99 %، وإدارة الداخلة التعليمية 99,3 % وإدارة باريس التعليمية 96 % ، وإدارة بلاط التعليمية 100 %، وإدارة الفرافرة التعليمية 89 %.



هذا وقد تم إرسال جميع النتائج لجميع الإدارات التعليمية الخمس والمدارس.