محافظ الفيوم يوجه بوقاية محصول الذرة الرفيعة من حشرة المن..صور

عقد الدكتور عصام سعد، محافظ الفيوم، اجتماعا مع المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة، وبحضور كافة الجهات المعنية، ووجه بالعمل على وقاية محصول الذرة الرفيعة المنزرعة بزمام المحافظة والتى تقدربمساحة مائة وستة عشر الفا وخمسمائة فدان من حشرة المن التي قد تصيبها.



تم تكليف الإدارات الزراعية بالمراكز مع إدارة المكافحة بمديرية الزراعة وإدارة التعاون الزراعي بالاشتراك مع الجمعيات المشتركة والجمعية المركزية لتنفيذ أعمال الوقاية عن طريق رش المبيدات للتأكد من سلامة المحصول لتحقيق اعلى عائد للمزارع الفيومى.



وطلب محافظ الفيوم تقريرا عن ما يتم انجازه فى هذا الشان خاصة المقاومة وتكليف وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة.



يأتى ذلك في إطار حرص اللواء عصام سعد محافظ الفيوم على وقاية المحاصيل الزراعية المنزرعة بالمحافظة.



