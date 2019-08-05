حياة كريمة.. تطوير 4 قرى شديدة الاحتياج وتعريش 450 منزلا بسوهاج..صور

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية بدأت فى تطوير (4) قري شديدة الإحتياج فى محافظة سوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر وهى قريتي الحرجه قبلى والاصلاح مركز البلينا، وقرية الواقات مركز طما، وقرية الاحايوه قبلى مركز اخميم بمحافظة سوهاج.



جاء ذلك ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البروتوكول رفع كفاءة عدد (2885) منزلا موزعه على عدد (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه.



وأكد نائب مدير الجمعية، أنه ضمن مبادرة "سكن كريم" وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى تم توصيل مياه نظيفة وتعريش أسقف لـ (450) منزلا بمحافظ سوهاج.



وأشار أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والارضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالاحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.



يذكر أن مشروع اعادة اعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن اعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج .

