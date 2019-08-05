دراسة: الأطفال الذين يولدون لأبوين مسنين لديهم مشاكل سلوكية أقل

أفادت دراسة طبية بأن الأطفال الذين يولدون لأبوين مسنين لديهم مشكلات سلوكية أقل، مقارنة بالأطفال الذين يولدون لأبوين صغيرين فن السن.



وذكرت الدراسة، التى نشرت فى عدد أغسطس من مجلة "تنمية الطفل"، أن عمر الوالدين لا يرتبط بسلوكيات الأطفال الداخلية التى تشمل الخوف، والانسحاب الاجتماعي، والشكاوى الجسدية.



وقالت الدكتورة مارييل وزندرفان زوينينبرج، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "أمستردام": "أردنا أن نعرف ما إذا كان هناك ارتباط بين سن الوالدين ومشاكل السلوك الشائعة في الأطفال.. لم نجد أي سبب يدعو آباء المستقبل إلى القلق بشأن التأثير الضار لإنجاب طفل في سن أكبر".



وحلل الباحثون سلوك 32 ألفا و892 طفلًا هولنديًا في عمر 10 إلى 12 عامًا ووجدوا أن الاطفال الذين لديهم آباء أكبر سنا يعانون من مشاكل سلوكية خارجية أقل، كما لاحظ مؤلفو الدراسة أنهم ركزوا فقط على مشاكل سلوك الأطفال الخارجية والداخلية ، وبالتالي لا يمكن تعميم النتائج على سلوكيات أخرى.