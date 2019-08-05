ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: الأطفال الذين يولدون لأبوين مسنين لديهم مشاكل سلوكية أقل

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:31 م
دراسة: الأطفال الذين
دراسة: الأطفال الذين يولدون لأبوين مسنين لديهم مشاكل سلوكية
أ ش أ
أفادت دراسة طبية بأن الأطفال الذين يولدون لأبوين مسنين لديهم مشكلات سلوكية أقل، مقارنة بالأطفال الذين يولدون لأبوين صغيرين فن السن.

وذكرت الدراسة، التى نشرت فى عدد أغسطس من مجلة "تنمية الطفل"، أن عمر الوالدين لا يرتبط بسلوكيات الأطفال الداخلية التى تشمل الخوف، والانسحاب الاجتماعي، والشكاوى الجسدية.

وقالت الدكتورة مارييل وزندرفان زوينينبرج، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "أمستردام": "أردنا أن نعرف ما إذا كان هناك ارتباط بين سن الوالدين ومشاكل السلوك الشائعة في الأطفال.. لم نجد أي سبب يدعو آباء المستقبل إلى القلق بشأن التأثير الضار لإنجاب طفل في سن أكبر".

وحلل الباحثون سلوك 32 ألفا و892 طفلًا هولنديًا في عمر 10 إلى 12 عامًا ووجدوا أن الاطفال الذين لديهم آباء أكبر سنا يعانون من مشاكل سلوكية خارجية أقل، كما لاحظ مؤلفو الدراسة أنهم ركزوا فقط على مشاكل سلوك الأطفال الخارجية والداخلية ، وبالتالي لا يمكن تعميم النتائج على سلوكيات أخرى.

موضوعات متعلقة

مؤشر خطير.. سلوكيات الأطفال الغذائية دليل على إصابتهم بـ التوحد

7 عوامل تؤدى لحدوث متلازمة موت الرضيع المفاجئ.. النوم بجانب الوالدين أخطرها

الذكور أكثر عرضة له في عامهم الأول.. معلومات قد لا تعرفها عن متلازمة موت الرضع المفاجئ.. 7 عوامل خطيرة تزيد من حدوثه.. النوم بجانب الوالدين أبرزها.. وبهذه الطريقة تتجنبه

متتجوزوش بدري.. الإنجاب في سن متأخرة ينتج أطفالا أقل عدوانية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم 5 -8- 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود كهربا في البرتغال

ألمانيا تعلن رفضها الانضمام إلى التحالف الأمريكي في مضيق هرمز

لاعب الأهلي السابق: عمار حمدي النسخة المصرية من فرجاني ساسي.. فيديو

القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

تحفيزا للاعبين .. الأهلي يقرر صرف مكافآت الفوز بدوري أبطال افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير