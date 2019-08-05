تعليم الغربية: محاضرات لتوعية طلاب أولى ثانوي للاستفادة من بنك المعرفة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية ندوات توعية لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم لتدريبهم على كيفية الاستفادة من بنك المعرفة والحصول على المعلومات وصولًا إلى أداء الامتحان على مستوي الإدارات التعليمية العشرة .



جاء ذلك في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وحرصًا على مصلحة أبنائنا طلاب الأول الثانوي، وتيسيرًا على أولياء الأمور ، وتنمية المعرفة لدى أبنائنا الطلاب، لمواكبة التطور التعليمي وكيفية التعامل معه.



وأكد محمد فاروق وكيل الوزارة أن إدارتي قطور وغرب المحلة التعليمية قامتا بتنظيم محاضرات التوعية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث أقيمت بمدرسة دماط ثانوي بالأولى، وطلعت حرب ثانوي بالأخيرة .



وأشار الى أنه جاري عقد نفس الندوات بباقي الإدارات التعليمية العشر، بإشراف إدارة التعليم الثانوي العام بالمديرية والإدارات والتنسيق بينها وبين إدارات العلاقات العامة .

