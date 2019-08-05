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النحت على الرمال ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:54 م
النحت على الرمال
النحت على الرمال ورشة عمل لثقافة جنوب سيناء
ايمن محمد
نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، لأول مرة، ورشة عمل للأطفال للنحت على الرمال على شواطئ رأس سدر، حيث مارس فيها الاطفال هواية النحت بالرمال وتصميم التماثيل الفنية الرائعة.

جاء ذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة جنوب سيناء الذي بدأ فعاليات برنامج صيف بلدنا، حيث أقام بيت ثقافة رأس سدر بشاطئ البحر بمدينة رأس سدر ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "النحت على الرمال" بمشاركة عدد من الموهوبين بالمدينة، لتدريبهم على نحت مجسمات فنية لعناصر متنوعة منها التمساح والسلحفاة والاهرامات، باستخدام خامات الطبيعة المتاحة من رمال وماء لتنمية مهاراتهم الفنية.

من جانبه، أكد احمد فريج مدير ثقافة جنوب سيناء استمرار أنشطة ثقافة جنوب سيناء طوال الصيف، بأنشطة غير تقليدية تزيد من روح الولاء والانتماء والفكر والإبداع.
النحت على الرمال ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء
النحت على الرمال ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء
النحت على الرمال ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء
النحت على الرمال ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء

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