النحت على الرمال ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، لأول مرة، ورشة عمل للأطفال للنحت على الرمال على شواطئ رأس سدر، حيث مارس فيها الاطفال هواية النحت بالرمال وتصميم التماثيل الفنية الرائعة.



جاء ذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة جنوب سيناء الذي بدأ فعاليات برنامج صيف بلدنا، حيث أقام بيت ثقافة رأس سدر بشاطئ البحر بمدينة رأس سدر ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "النحت على الرمال" بمشاركة عدد من الموهوبين بالمدينة، لتدريبهم على نحت مجسمات فنية لعناصر متنوعة منها التمساح والسلحفاة والاهرامات، باستخدام خامات الطبيعة المتاحة من رمال وماء لتنمية مهاراتهم الفنية.



من جانبه، أكد احمد فريج مدير ثقافة جنوب سيناء استمرار أنشطة ثقافة جنوب سيناء طوال الصيف، بأنشطة غير تقليدية تزيد من روح الولاء والانتماء والفكر والإبداع.

