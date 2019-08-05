ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019 .. موعد إعلان بدء المرحلة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:44 م
تنسيق المرحله الثالثه
تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019
نهلة الشربيني
يترقب طلاب الثانوية العامة، إعلان موعد بدء تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019، والتي تعلن عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2019 التى انتهت أمس، ومن ثم إعلان النتيجة والذي يكون بعد يوم أو اثنين من انتهاء المرحلة.

وأكد مصدر لـ "صدى البلد"، أن إعلان موعد تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019 سيكون خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة لذا من المرجح أن يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن الموقع الالكتروني لتنسيق المرحلة الثانية 2019 ، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، يوم الأربعاء الماضي 31 /7 /2019، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية حتي اليوم الأحد الموافق 4 /8 /2019 ولمدة خمسة أيام.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019، وتعديلها هو يوم الأحد حيث يتم غلق الموقع في الساعة 7 مساء، وتم مده حتى الثانية عشرة .

وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن .. سجل رغباتك بتنسيق كليات 2019 من هنا لطلاب الثانوية العامة

اضغط هنا.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2019.. هندسة القاهرة تستقبل 1500 طالب بالمرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. الدراسات الإحصائية تستقبل 600 طالب بالمرحلة الثانية

في ثاني أيام تنسيق المرحلة الثانية.. ازدحام شديد على معامل الحاسب الآلي بكلية الدراسات الإحصائية

تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على آخر موعد لتعديل الرغبات

ترشيحاتنا

غرامة من ألف إلى 10 آلاف.. عقوبة من يذبح في الشارع خلال عيد الأضحى.. فيديو

عددهم 80 مستشارا.. بعثة العدل تصل الصالة الموسمية للمغادرة للأراضي المقدسة

الحكومة: تدخل الرئيس السيسي خفّض مدة تنفيذ المونوريل من 48 شهرًا إلى 34

صور تنشر لأول مرة.. ابن عمرو دياب نسخة طبق الأصل منه

أخبار الرياضة ليلا.. رسالة محمد صلاح لضحايا معهد الاورام.. مرتضى منصور يعلن عن قناة الزمالك

أطعمة قد تبدو مقززة إلا أنها أشهى الأطباق لدى البعض .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير