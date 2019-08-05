تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019 .. موعد إعلان بدء المرحلة

يترقب طلاب الثانوية العامة، إعلان موعد بدء تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019، والتي تعلن عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2019 التى انتهت أمس، ومن ثم إعلان النتيجة والذي يكون بعد يوم أو اثنين من انتهاء المرحلة.



وأكد مصدر لـ "صدى البلد"، أن إعلان موعد تنسيق المرحله الثالثه ثانويه عامه 2019 سيكون خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة لذا من المرجح أن يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن الموقع الالكتروني لتنسيق المرحلة الثانية 2019 ، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، يوم الأربعاء الماضي 31 /7 /2019، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية حتي اليوم الأحد الموافق 4 /8 /2019 ولمدة خمسة أيام.



وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019، وتعديلها هو يوم الأحد حيث يتم غلق الموقع في الساعة 7 مساء، وتم مده حتى الثانية عشرة .



وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-



■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978



