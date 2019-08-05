التعليم لشئون التربية الخاصة: نخدم طلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين.. فيديو

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التربية الخاصة والموهوبين، إن الفئات التي تخدمها وزارة التربية والتعليم هم طلاب الصم وضعاف السمع بمدارس الأمل، وطلاب مدارس النور للمكفوفين، مدارس التربية الفكرية للإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة.



وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، الاثنين، أن عدد طلاب هؤلاء المدارس يزيد عن 47 ألف طالب.



وتابعت أن هناك منظومة كاملة تسمى " الدمج التعليمي" ، حيث أنها بدأت في مصر منذ عام 2008، لافتة إلى أن أول إحصائية قد تمت بشأن " الدمج التعليمي" كانت في عام 2014 تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بهؤلاء الطلاب وهذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة.



ولفت إلى أن عدد طلاب الدمج خلال عام 2014 يصل إلى 4200 طالب، منوها إلى أنه عند التكليف بالعمل على هذا الملف " دمج الطلاب " كان أهم عنصر هو العمل على القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، لافتا إلى أنه قد تم تطبيق قرار وزاري 42، و من ثم قرار الوزاري الحديث 252 لسنة 2017 وهو تنظيم عملية قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام.