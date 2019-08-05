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حريق معهد الاورام .. السفارة الألمانية تعزي أسر الضحايا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:52 م
السفارة الألمانية
السفارة الألمانية تعزي أسر الضحايا
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
عبَّرت السفارة الألمانية في القاهرة، عن بالغ حزنها ومشاطرتها الحزن لأسر ضحايا ومصابي حادث معهد الأورام بالقاهرة.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة، في بيان لها اليوم الاثنين: «تلقت السفارة الألمانية بالقاهرة ببالغ القلق أخبار الانفجار الذي وقع بالقرب من المعهد القومي للأورام في القاهرة الليلة الماضية».

وأضافت: «نشاطر أقارب وأصدقاء الضحايا أحزانهم، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل».

وأعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حادث مروري أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج بمصر القديمة، نتيجة سير سيارة مسرعة عكس الاتجاه، ما أسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 33 شخصا.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

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