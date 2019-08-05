ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

47 سفينة بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن تعبر قناة السويس اليوم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:48 م
47 سفينة بحمولة 3
47 سفينة بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن تعبر قناة السويس
ا ش ا
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الاثنين، 47 سفينة بحمولة بلغت 3 ملايين و100 ألف طن.

وأكدت الإحصاءات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال ضمت 29 سفينة بحمولة بلغت مليونا و800 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية (هامبورج ميرسك) بحمولة بلغت 160 ألف طن

كما ضمت قافلة الجنوب 18 سفينة بحمولة بلغت مليونا و300 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات من مالطا (صلاح الدين) بحمولة بلغت 159 ألف طن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الينور ميرسك أكبرها بـ 173 ألف طن..عبور 47 سفينة قناة السويس

بحمولات 3.4 مليون طن.. 44 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

يحمولة 3.7 مليون طن.. 47 سفينة عبرت قناة السويس اليوم

عبور41 سفينة لقناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

ترشيحاتنا

شاهد.. أهداف ومهارات إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد.. لن تصدق

من حادث رمسيس لـ شارع قصر العيني.. ليلة بكت فيها مصر.. القصة الكاملة لـ انفجار معهد الاورام

كتير مؤسف.. إليسا تعلق على حادث حريق معهد الاورام

اهم الاخبار.. تفاصيل مونوريل العاصمة الجديدة.. تطورات حادث معهد الأورام وحركة قضاة مجلس الدولة.. 3 أيام أجازة العيد في القطاع الخاص

مرتضى منصور: أحلام جماهير الزمالك أوامر.. ومدير فني مفاجأة خلال 3 أيام

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ.. بوصفات مختلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير