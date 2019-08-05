47 سفينة بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن تعبر قناة السويس اليوم

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الاثنين، 47 سفينة بحمولة بلغت 3 ملايين و100 ألف طن.



وأكدت الإحصاءات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال ضمت 29 سفينة بحمولة بلغت مليونا و800 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية (هامبورج ميرسك) بحمولة بلغت 160 ألف طن



كما ضمت قافلة الجنوب 18 سفينة بحمولة بلغت مليونا و300 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات من مالطا (صلاح الدين) بحمولة بلغت 159 ألف طن.

