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مستقبل وطن بكفر الشيخ يكرم طلاب الثانوية العامة المتفوقين بالبرلس.. صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:05 م
مستقبل وطن بكفر الشيخ
مستقبل وطن بكفر الشيخ يكرم طلاب الثانوية العامة المتفوقين
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
كرم حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ، طلاب الثانوية العامة المتفوقين بمدينة برج البرلس تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين عام الحزب بالمحافظة.

وقامت أمانة التنظيم بقيادة الدكتور الغمرى الشوادفى، بتنظيم ندوة عن التفوق فى المرحلة الجامعية على هامش حفل التكريم حاضرت فيها الدكتورة هالة العجمى الأستاذة بجامعة كفر الشيخ وأمينة المرأة بالحزب بالمحافظة.

وأكدت أهمية مواصلة التفوق فى المرحلة الجامعية منذ البداية؛ لأن التفوق فى التعليم الجامعى "تراكمى" وإذا لم يتحقق التفوق منذ البداية فلن يستطيع الطالب تداركه فى النهاية.

جاء ذلك بحضور الحاجة مايسة عبدالجواد أمين الفلاحين بالمحافظة والدكتور محمد مطاوع أبو صالح أمين الحزب بمدينة برج البرلس ومحمود الروينى مدير الإدارة التعليمية ببرج البرلس وعدد من قيادات الحزب بالمدينة.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لتفعيل المشاركة المجتمعية وتكريم المتفوقين وأصحاب المواهب.

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