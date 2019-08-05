شكرا على محبتكم.. سلاف فواخرجي توجه رسالة للمحتفلين بعيد ميلادها.. فيديو وصور

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها مع عدد من أهلها وأصدقائها الذين فاجأوها بهذا الحفل.



ونشرت سلاف فواخرجي مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشكر فيه كل من حضروا الحفل.



وقالت سلاف فواخرجي في الفيديو: "شكرا لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة خلال كم ساعة وبآخر لحظة حتى يفرحوني، بعد ما غاب الفرح مني.. وشكرا من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين، لانها منكم.. جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي".



وأضافت سلاف فواخرجي: "شكرا لكل اللي فاجأوني بورودهم وهداياهم من برات سوريا وكانوا حاضرين بمحبتهم الكبيرة.. وبعتذر من الغوالي ع قلبي والقراب كتير كتير اللي ما لحقت اعزمهم لأني انا كمان كنت شبه متفاجئة ويا دوب لحقت ظبطت حالي قبل الحفلة بشوي.. حقكم على راسي".



