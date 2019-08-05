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رياضة

المواقف كفيلة بإظهار معادن الناس.. رسالة غامضة من أحمد الشناوي حول مصيره فى بيراميدز

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:55 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ياسمين تيسير
وجه أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز رسالة غامضة اليوم في ظل ضبابية موقفه من البقاء فى فريقه الحالي أو العودة لصفوف الزمالك

وكتب أحمد الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " : "المواقف كفيلة باظهار معادن الناس ..كفيلة بتغيير نظرتك تجاههم .. لتستنتج فيما بعد أن المظهر ليس كل شىء.

واضاف : " بعض المعلومات .. تجعلنا نتراجع خطوة لنعيد النظر في شىء ما ربما لنحذر من الانسياق خلف مشاعرنا "

ويسعى فريق الزمالك لتدعيم صفوفه خاصة في مركز حراسة المرمى عقب اصابة محمود عبد الرحيم جنش بقطع في وتر اكيليس مما سيستلزم غيابه عن الملاعب مدة تتراوح من 4 لـ 6 اشهر.

المواقف كفيلة بإظهار معادن الناس.. رسالة غامضة من أحمد الشناوي حول مصيره فى بيراميدز

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