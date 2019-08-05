التعليم العالي تعلن موعد نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إقامة مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهر غد الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن الموقع الالكتروني للتنسيق مرحلة الثانية 2019 ، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، يوم الأربعاء الماضي 31 /7 /2019، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية حتي اليوم الأحد الموافق 4 /8 /2019 ولمدة خمسة أيام.



وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019، وتعديلها هو يوم الأحد حيث يتم غلق الموقع في الساعة 7 مساء، وتم مده حتى الثانية عشرة .



وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-



■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978



ويمكن متابعة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر الضغط هنا