اللي يشوفني دلوقت يقول مستحيل دا يكون بطل المصارعة..شكوى رجل من مرض في قدميه

"من صغري وانا بحب الرياضة،وفضل الموضوع معايا شوية شوية لحد ما لعبت المصارعة ومش بس كدا دا انا اخذت فيها بطولة كمان،الا ان اللي يشوفني دلوقت ما يقولش هو دا اللي كان قدامي زمان لاني جالي مية في رجليا مالياها خالص لدرجة معجزاني عن المشي ومخلياني تقيل في الحركة جدا وسألت ناس قالولي علاجك عند دكتور اوعية دموية وانا ما عيش اجرة الكشف والعلاج ،وبطلب من اللي يقدر يساعدني انه يكلمني على الرقم دا 01156955832 ولما يقابلني هيشوف حالتي ومنظر رجلي بنفسه وشكرا".



هذه كانت رسالة عبد الله التي ارسلها لشكاوى موقع "صدى البلد" الاخباري،ليشرح حالته وكيف كان بصحته وممارسته للرياضة وكيف اصبحت صحته الان من عدم قدرة على الحركة بسبب ما أصابه في ساقيه من ماء ملأتهما - خاصة انه في الخمسين من عمره او يزيد قليلا وليس عجوزا -