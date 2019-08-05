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رياضة

ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:26 م
صدى البلد
عدسة : على الخشاب
في أجواء من البهجة والسعادة، احتفل الثنائي انس لاعب كرة السلة لنادى الزمالك الاسبق والانسة ميشيل، بمشاركة الأهل وأصدقاء العروسين بزفافهما، وذلك فى جو أسرى مبهج وسعيد وسط فرحة سادت الحاضرين.

وندعو الله تعالى أن يديم بين العروسين الود والمحبة، وأن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهما؛ وجعل الله أيامهما سعادة وسلاما وحبا وأمانا.

وخضع العروسان لجلسة تصوير مع المصور الفوتوجرافى علي الخشاب.

وموقع صدى البلد الاخباري، يهنئ العروسين بالزفاف ويتمنى لهما حياة سعيدة.
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور
ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور

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