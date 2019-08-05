ملثم يشعل النيران فجرا في صيدلية بطور سيناء

تجري مباحث جنوب سيناء تحريات موسعة لكشف غموض إشعال النيران في صيدلية الرضا بحي الأمل بطور سيناء بعد أن كشفت كاميرات المراقبة قيام ملثم بإشعال النيران فيها فجرا.



وكان اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء تلقي بلاغا من قسم شرطة طور سيناء يفيد احتراق صيدلية الرضا بكل محتوياتها ووقوع خسائر كبيرة بها.



وقد انتقل فريق من مباحث طور سيناء لمعاينة لموقع الحريق تم رفع البصمات وإجراء التحريات.



قال الدكتور محمد عبد الله عضيمة إنه يثق في الشرطة لكشف الجاني مشيرا إلي أنه ليس لديه خلافات مع أحد والصيدلية لا يباع فيها أي أنواع من الأدوية المخدرة سواء القانونية أو غير قانونية.



وتنتظر مباحث جنود سيناء بيان المعمل الجنائي لتحديد الجاني والمساعدة في التحقيقات.