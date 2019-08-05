أبو المكارم: ضخ 500 مليون جنيه للتوسعات في خطوط إنتاج المصدرين

تقرر طرح خريطة جديدة للاستثمار الصناعي لطرح الأراضي للمصدرين مقابل متأخراتهم لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك عبر بوابة إلكترونية يتم خلالها حجز الأراضي للراغبين في مبادلة مستحقاتهم بأراضي وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم جاء هذا خلال لقاء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برؤساء المجالس التصديرية لبحث تفعيل آليات، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة المساندة التصديرية للشركات المصرية.



قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه ستكون الأولوية في الحجز لمستحقي الدعم والذين لديهم مستحقات لأولئك الذين لديهم توسعات وقدره علي الإنتاج.



وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء على أن يكون المسئول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى تقدم ٥٢ شركة بطلبات للحصول على أراضي صناعية وزراعية في حدود ٢ مليار جنيه.



أوضح أنه وفقا للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسوية متاخراتها الضريبية فقد بلغت المتأخرات نحو ٨٠٠ مليون جنيه تزيد الي ٢ مليار جنيه بنهايه٢٠١٨ وهي المتأخرات الضريبية المستحقة علي الشركات لمصلحة الضرايب بنهاية ٢٠١٨ اما بالنسبه للجمارك فقد تم رصد ٥٠٠ مليون جنيه التزامات مطلوب تسويتها



وأضاف أبو المكارم أنه من المقرر الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي على تولي المالية نيابة عن المصدرين سداد فوائد البنوك وأن تكون أولوية الصرف النقدي لخطوط الإنتاج الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أنه قد تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات وأضافت فرص عمل جديدة.



قال أبو المكارم إنه تم طرح فكرة الصكوك ولاقت ترحيبا واسعا من قبل رؤساء المجالس، ووفقا لهذا سيتم طرح صكوك المصدرين بمستحقاتهم القديمة يمكن تخصيمها من البنوك ومضمونه من المالية ليضمن المصدرين سداد مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.



وأشار إلى أنه ماتم فحصه واعتماده فعليا هو ٧.٤ مليار جنيه متأخرات وأن هناك ١٠.٩ مليار جنبه متأخرات تحت التسوية، مشيرا إلى تشديد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال ٦٠ يوما تمهيدا لإصدار الصكوك المقترحة.



وأضاف أنه تم الاتفاق علي ضرورة وجود آليات لسرعة رد ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة لدي الصندوق والمالية ومصلحة الضرائب فورا للمصدرين لأنهم يمثلون عبء وتكلفة استثمارية ضخمة.



وبالنسبة للبرنامج الجديد المساندة التصديرية والذي تقرر له ٦ مليار جنيه خلال العام المالي الجديد فقد تقرر أن يتم صرف ١.٥ مليار جنيه المصدريين ربع سنويا.



وقال إنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري مع رئيس مجلس الوزراء كل شهرين وكذا تقييم دوري للبرنامج لتحديد ما يواجهه من مشاكل.



من جهة أخري كشف أبو المكارم أنه تم الانتهاء من حصر الشركات الراغبة فى تخصيم مستحقاتها المتأخرة من المساندة التصديرية من التزاماتها لدى وزارة المالية متمثلة فى المتأخرات الضريبية.



أضاف أبو المكارم أنه تم إعداد قائمة من 61 شركة وتم تسليمها لوزارة الصناعة والتجارة لموافاة وزارة المالية بها للبدء الفورى فى تفعيل هذه الآلية للسداد والتى تم إقرارها والموافقة عليها من جانب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن غالبية الشركات ليست عليها متأخرات ضريبية حيث قامت بسداد ما عليها من ضرائب حتى نهاية يونيه 2019.



وأوضح أبو المكارم أنه من المقرر البدء فى عمليات التسوية فورا حيث تم بالفعل البدء فى تحديد الشركات التى ستبدأ فى صرف متأخرات عبر التسوية مع مصلحة الضرائب.

