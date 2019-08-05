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لانقطاع الخدمة منذ 5 أيام.. مواطنون بنجع حمادي يحررون محضرا ضد رئيس شركة المياه

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:24 م
مواطنون بنجع حمادى
مواطنون بنجع حمادى يحررون محضر ضد رئيس شركة المياه
يوسف رجب
حرر مواطنون بمدينة نجع حمادي، صباح الاثنين، بلاغًا ضد مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادي، بسبب انقطاع المياه منذ 5 أيام في عدد من الواقعة بنطاق المدينة.

تلقى اللواء مجدي القاضي"مدير أمن قنا" إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بتحرير محضر من قبل مواطنين ضد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادي بصفته وشخصه، يتضررون فيه من انقطاع المياه عن مناطقهم منذ 5 أيام.

وأوضح مقدمى البلاغ، بأن المناطق المتضررة من انقطاع المياه عن " منطقة الدرب وتشمل قرى نجع خضر، والمستت، وعزبة جنيدي، ونجع ركب" منذ الأربعاء الماضي.

وحمل البلاغ رقم 4619 لسنة 2019، إداري مركز شرطة نجع حمادي، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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