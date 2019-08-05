ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يوجه بصرف 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وكذا موقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين.

وحضر الاجتماع، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع مهم، وسيتم عقده كل شهرين لمتابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها لتحفيز الصادرات، مشددًا على أن الحكومة تهدف من هذا البرنامج تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكافة قطاعاتها.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه سبق أن عقد عدة اجتماعات مع كل المجالس التصديرية، وتم الاستماع إلى كل الرؤى بشأن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، ومن الطبيعي وجود آراء متفقة أو مختلفة، ولكن ما يريد التأكيد عليه هو أن هذا البرنامج لن يكون ثابتًا، ولكن سيتم متابعة تنفيذه، وسيتم تغييره وفقًا لما يظهر من محددات، أو مشكلات في التطبيق، وسيتم التعديل وفقًا لما يحقق الأهداف المرجوة.

وتوجه مصطفى مدبولي بالشكر لوزير المالية ومسئولي الوزارة التي قامت بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 ـ 6 مليارات جنيه، مشددًا على أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، فهي قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد.

وأكد مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة أولوياتها، وبدء تنفيذ عدد من الآليات التي سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة، حيث يتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصمًا من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وتقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو ملياري جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم في الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه، كما أن هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراض مقابل متأخراتها المستحقة في برنامج دعم الصادرات، وسيتم توفير الأراضي اللازمة لها، وستكون هناك أولوية للشركات التي لديها مستحقات متأخرة في الحصول على الأراضي الصناعية التي ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية تتمثل في سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصمًا من مستحقاتهم المتأخرة، كما أن هناك مبادرة جديدة تم التفكير فيها من خلال وزارة المالية للمصدرين سيشرحها نائب وزير المالية.

وأوضح أحمد كچوك، نائب وزير المالية، أن المبادرة تلخصت من خلال طلبات فردية من بعض المصدرين، وتم الاتفاق عليها، وسيتم إرسالها للمجالس التصديرية، من خلال وزارة الصناعة، وتتمثل في أن تتولى الحكومة سداد مستحقات المصدرين مٌجدولة مرحليًا للشركات، مقابل أن تقوم هذه الشركات بإعادة ضخها في صورة توسعات بمصانعها وخطوط إنتاج جديدة.

كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل على الفور، لتلقي المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزي الجديد، الذي تم الاتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضي، مٌوجهًا بأن يتم صرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالي المنصرف في عام إلى 6 مليارات جنيه، هي قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية، كما وجّه بأن يتقدم المصدرون بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في المتأخرات إلى وزارة الصناعة لبحث آلية الحصول عليها.

وتوجّه الحضور من رؤساء المجالس التصديرية بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي ومجموعة العمل على الجهود المبذولة في هذا الملف، مؤكدين أن الحكومة هي التي بادرت بفتح ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وطرح آليات سدادها، وكذا قدمت المحفّزات في البرنامج الجديد، وتعمل على الإلتزام بتنفيذه اهتمامًا منها بالصناعة بوجه عام.
مدبولي يوجه بصرف 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر
مدبولي يوجه بصرف 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر
مدبولي يوجه بصرف 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر
مدبولي يوجه بصرف 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صندوق تنمية الصادرات يقر آليات البرنامج الجديد .. صور

ننشر تفاصيل اجتماع تسوية مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات

ننشر تفاصيل اجتماع رؤساء المجالس التصديرية مع التجارة لبحث آليات البرنامج الجديد

اهتمام حكومي بدعم الصادرات.. ومصدرون يتوقعون حدوث طفرة بعد رد المستحقات المتأخرة .. ويطالبون برفع مبلغ رد أعباء التصدير

لتسوية متأخرات التصدير والضرائب..أبو المكارم: تجهيز قوائم بأسماء الشركات

بموازنة 6 مليارات جنيه.. صندوق الصادرات يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء

ترشيحاتنا

حال التعرض للدغة ثعبان الطريشة.. البيطريين توضح طريقة التصرف

بيقولوا عليا مت.. طلعت زكريا يرد بسخرية على شائعة وفاته

الإفتاء تحذر الشباب: الخطوبة مكروهة والزواج حرام في هذه الحالة

تعمد الترويج لنفسه في مصر.. حادث سيف نبيل المفبرك يثير جدل السوشيال ميديا

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

تكبيرات عيد الأضحى.. دار الإفتاء تكشف عن الصيغة الصحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير