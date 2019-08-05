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محافظات

طوارئ بمستشفيات المنيا خلال عيد الأضحي والأوقاف تنتهي من تجهيز ساحات الصلاة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:21 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
أيمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا حالة الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والتواجد للأطباء والعاملين وتوفير الأدوية الخاصة بقسم الطوارئ وسيارات الإسعاف واستقبال الحالات العاجلة، خلال أيام عيد الاضحى.

بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين لتنظيم حملات مكثفة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من حملهم لشهادات صحية سارية المفعول.

كما أعلنت مديرية الأوقاف انتهائها من تجهيز ساحات صلاة العيد بتخصيص 203 ساحة موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع مع اختيار خطباء ممن مشهود لهم بالاعتدال والقبول لدى المواطنين والتأكيد على ضرورة نظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها.

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