الصافي: انتظام العناصر الدولية في تدريبات سيدات الطائرة بالأهلي

أكد حمدي الصافي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي أن العناصر الدولية بالفريق انتظمت بشكل كامل في التدريبات الجماعية والبدنية مع بقية اللاعبات .



وأشار إلى أن اللاعبات انتهين من برنامج الإعداد الخاص وينتظمن اليوم الاثنين في التدريبات الجماعية للفريق وذلك على هامش فترة الإعداد التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.



وكان الصافي قد وضع برنامجا بدنيا خاصا للاعبات الفريق الدوليات اللاتي شاركن في بطولة إفريقيا مع المنتخب الوطني.





