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فن

اليوم.. عرض مترو على مسرح أوبرا ملك

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:20 م
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعد مسرح أوبرا ملك برمسيس لتقديم العرض المسرحي "مترو" من جديد، بداية من اليوم الإثنين وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوميا.

"مترو" يتناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، يحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم، والنظر بإيجابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال "يحيى" الذى توقعه الصدفة فى محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تماما، ولا سبيل أمامه إلا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.

"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكورأحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة و إخراج عادل رأفت.

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