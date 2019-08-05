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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تنعى ضحايا حادث معهد الاورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:16 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
نعى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضحايا حادث معهد الاورام، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعرب "صقر" عن حزنه وأسفه لما أسفر عنه الحادث من وفيات وإصابات قائلًا:" بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ننعى ضحايا الحادث الأليم، وندعو الله العلى القدير أن يرحم الضحايا ويخفف آلام أسرهم ويلهمهم الصبر والسلوان ويطيب جراح المصابين".

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